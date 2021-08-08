Новые варианты коронавируса предложили называть в честь созвездий

Новые варианты коронавируса в будущем могут получать названия в честь созвездий. Такая мера потенциально может понадобиться, если букв греческого алфавита окажется недостаточно для обозначения. Об этом рассказала эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она сообщила, что в организации уже раздумывают над предстоящей серией названий. Среди поступавших предложений было также использование имен греческих богинь и богов, однако его достаточно быстро отвергли.

«Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями», - отметила Ван Керкхове в интервью изданию Telegraph.

Изначально идея именовать штаммы SARS-CoV-2 буквами греческого алфавита была избрана, чтобы не прибегать к географическим обозначениям. Во Всемирной организации здравоохранения посчитали, что такая практика могла бы быть дискриминирующей по отношению к территориям, где выявляются новые варианты заболевания.