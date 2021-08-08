Под Волгоградом открыли памятник воинам-десантникам, павшим в Сталинградской битве

В Волгоградской области на границе Качалинского и Трехостровского поселений открыт памятник воинам-десантникам 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой Речицкой дважды Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии, погибших в боях за Сталинград.

В торжественном мероприятии приняли участие командование и личный состав Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, ветераны Воздушно-десантных войск, представители местных органов власти и общественности.

В мероприятии участвовал и первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин, который и сам в прошлом - офицер-десантник, награжденный за службу государственными наградами.

Памятник в пойме реки Дон был установлен по инициативе внука командира 114-го гвардейского полка Федора Ермолаевича Пустовгара, ростовчанина Владимира Чигридова. По окончании торжественного открытия памятника состоялся памятный митинг, возложение венков и цветов, марш подразделения ВДВ и стрелковый салют в честь воинов-десантников, погибших в Сталинградской битве.

Ценой своей жизни гвардейцы не пропустили на этом участке фронта немецких захватчиков к Сталинграду. Из 2513 человек полк потерял убитыми - 398 военнослужащих, без вести пропавшими - 488 солдат, ранеными - 1257 бойцов. Сам командир 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой Речицкой гвардии подполковник Федор Ермолаевич Пустовгар, пройдя всю войну, погиб 17 января 1945 года в Чехословакии.