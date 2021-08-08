На Сахалине кита выбросило на берег

На Сахалине недалеко от села Москальво кита выбросило на берег в Охинском районе. Видео опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как морское животное лежит в море на мели. Местные жители сообщили о погибающем животном в спасательные службы.

Ранее в районе села Горнозаводск на Сахалине на берег выбросило мертвого кита. Эксперты полагают, что этот вид - редкий черный плавун.