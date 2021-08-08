В США на жилой дом упал самолет
В американском городе Виктория самолет упал на жилой дом.
© Видео: B K, Youtube © Фото: B K, Youtube
Одномоторный самолет Mooney M20 рухнул на жилой дом в штате Миннесота, после чего загорелся. Об этом сообщает Associated Press. Видео опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как самолет упал на участок жилого дома, после чего началось возгорание. При крушении самолета на земле никто не пострадал, в момент происшествия дома никого не было, передают СМИ.
Самолет, по данным агентства, направлялся в аэропорт Flying Cloud в округе Хеннепин из муниципального аэропорта Александрии. На борту самолет, предположительно, находились два человека, они погибли.
На данный момент на месте происшествия работают пожарные и другие службы быстрого реагирования. Началось расследование. Дальнейшая информация уточняется.