В США на жилой дом упал самолет

Одномоторный самолет Mooney M20 рухнул на жилой дом в штате Миннесота, после чего загорелся. Об этом сообщает Associated Press. Видео опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как самолет упал на участок жилого дома, после чего началось возгорание. При крушении самолета на земле никто не пострадал, в момент происшествия дома никого не было, передают СМИ.

Самолет, по данным агентства, направлялся в аэропорт Flying Cloud в округе Хеннепин из муниципального аэропорта Александрии. На борту самолет, предположительно, находились два человека, они погибли.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные и другие службы быстрого реагирования. Началось расследование. Дальнейшая информация уточняется.