Россиянка Вяхирева признана самым ценным игроком по гандболу на Олимпиаде в Токио
Вместе с Вяхиревой в символической «Команде всех звезд» присутствует еще одна россиянка Полина Кузнецова.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Российская гандболистка Анна Вяхирева признана самым ценным игроком Олимпиады-2021 в Токио.
Она оказалась не единственной представительницей России в своеобразной «Команде всех звезд». Помимо Вяхиревой в ней также присутствует Полина Кузнецова.
Вместе с ними членами «команды» стали норвежки Катрин Лунде и Нора Мерк, француженки Паулетта Фоппа, Лопа Флиппе и Грас Заади и представительница Швейцарии Ямина Робертс. Соответствующий пост опубликован в официальном Twitter Международной федерации гандбола (IHF).