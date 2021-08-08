Россиянка Вяхирева признана самым ценным игроком по гандболу на Олимпиаде в Токио

Российская гандболистка Анна Вяхирева признана самым ценным игроком Олимпиады-2021 в Токио.

Она оказалась не единственной представительницей России в своеобразной «Команде всех звезд». Помимо Вяхиревой в ней также присутствует Полина Кузнецова.

Вместе с ними членами «команды» стали норвежки Катрин Лунде и Нора Мерк, француженки Паулетта Фоппа, Лопа Флиппе и Грас Заади и представительница Швейцарии Ямина Робертс. Соответствующий пост опубликован в официальном Twitter Международной федерации гандбола (IHF).