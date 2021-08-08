Индийские повара выпекли тысячу лепешек роти для участников учений «Индра-2021» под Волгоградом

Индийские повара и хлебопеки в рамках учений «Индра-2021» в Волгоградской области провели мастер-класс по приготовлению супа дал-карри, курицы тандури, а также выпеканию хлеба роти. За два с половиной часа индийские повара на открытой плите выпекли тысячу лепешек - по две штуки на каждого участника учения.

Совместные российско-индийские учения сухопутных войск проводятся на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО). Для индийских военнослужащих созданы все необходимые условия для полноценной боевой учебы, включая питание с учетом особенностей национальной кухни.

Хлебопеки и военные повара России и Индии обмениваются опытом по организации питания, отметили в пресс-службе Минобороны РФ. По оценке российских военнослужащих, блюда индийской кухни имеют особый пряный вкус и аромат. Также на каждого участника учения в сутки выделяется по три литра питьевой воды.