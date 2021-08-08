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Индийские повара выпекли тысячу лепешек роти для участников учений «Индра-2021» под Волгоградом

Валентина Пескова
12:27 08.08.2021
В учениях «Индра-2021» на полигоне Прудбой в Волгоградской области, которые проходят с 1 августа по 13 августа, принимает участие группа из 250 индийских военнослужающих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Индийские повара и хлебопеки в рамках учений «Индра-2021» в Волгоградской области провели мастер-класс по приготовлению супа дал-карри, курицы тандури, а также выпеканию хлеба роти. За два с половиной часа индийские повара на открытой плите выпекли тысячу лепешек - по две штуки на каждого участника учения.

Совместные российско-индийские учения сухопутных войск проводятся на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО). Для индийских военнослужащих созданы все необходимые условия для полноценной боевой учебы, включая питание с учетом особенностей национальной кухни.

Хлебопеки и военные повара России и Индии обмениваются опытом по организации питания, отметили в пресс-службе Минобороны РФ. По оценке российских военнослужащих, блюда индийской кухни имеют особый пряный вкус и аромат. Также на каждого участника учения в сутки выделяется по три литра питьевой воды.

© Минобороны РФ

Учения «Индра-2021» проходят с 1 августа по 13 августа текущего года. В них принимают участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран. В 2021 году согласно плану боевой подготовки войск ЮВО предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.

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