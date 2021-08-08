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Ксения Шойгу поделилась редкой видеозаписью 1980-х годов с участием главы Минобороны РФ

Валентина Пескова
11:29 08.08.2021
Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу поздравила всех причастных, включая ее отца, с праздником Дня строителя.
Ксения Шойгу поделилась редкой видеозаписью 1980-х годов с участием главы Минобороны РФ
© Фото: ksenia_shoigu, Instagram
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня отмечает профессиональный праздник согласно своей первой профессии по образованию. С 1972 по 1977 год нынешний глава военного ведомства РФ учился в Красноярском политехническом институте, который окончил по специальности инженер-строитель.

С Днем строителя, который отмечается сегодня, министра обороны поздравила его дочь Ксения Шойгу на своей странице в соцсети, и поделилась редким архивным интервью со своим отцом, видеозапись которого была сделана еще в 1980-е годы.

«Всех, кто строит и созидает, - с Днем строителя! Мы теперь тоже немножечко причастны к этому важному делу. А это - кадры первого телевизионного интервью папы с сибирской стройки (Саяногорск, середина 80-х)», - написала организатор проекта «Гонка героев».

Во время интервью корреспондент задает Сергею Шойгу вопрос, в чем, на его взгляд, должно выражаться оперативное руководство экономикой в регионе.

«В первую очередь, это в подборе кадров, в подборе тех людей, которые могут привнести что-то новое в экономику города и в экономику области», - отвечает Сергей Шойгу.

Работая в разных ответственных должностях - от мастера до прораба и начальника треста на разных важных строительных объектах в Красноярской области, в 1990 году Сергей Шойгу был приглашен в Москву на должность заместителя председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. А с 1991 года он возглавил МЧС России, находясь на этом посту до 2012 года, когда был назначен главою Минобороны РФ.

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