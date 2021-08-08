В ФСБ показали рассекреченные доказательства подготовки Японии к войне с СССР

В Федеральной службе безопасности впервые показали доказательства подготовки японских военнослужащих к войне с СССР. В соответствии с рассекреченными документами, подготовка велась с 1938 года.

Среди бумаг оказались приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада в декабре 1949 года. Ямада лично подтвердил, что именно он отдал приказ о приведении войск в боевую готовность еще в начале 1938 года. Историки впоследствии делали вывод, что действия Японии были масштабной «разведкой боем». Двухнедельные столкновения тогда закончились победой Красной Армии.

«Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы», - говорилось в приказе №70.

Позже, в 1940 году в Берлине был подписан Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией, но действовавший в тот момент договор о взаимном нейтралитете между Москвой и Токио сохранял восточные границы СССР в безопасности. Но Япония не отказалась от своих планов и нарушала установленные между странами договоренности.

В 1945 году СССР объявил войну Берлину и Токио, и началась Дальневосточная компания советских войск, состоящая из Маньчжурской, Южно-Сахалинской наступательных и Курильской десантной операций. Разгром Квантунской армии определил капитуляцию Японии. Финальной точкой стал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал приговорил 12 бывших военнослужащих Квантунской армии к тюремным срокам. Копии документов публикует РИА Новости.