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В Госдуме прокомментировали идею увеличить рабочую неделю в России

Анна Берестовая
01:10 08.08.2021
В Госдуме РФ назвали призыв увеличить трудовую неделю в стране «нецелесообразным».
В Госдуме прокомментировали идею увеличить рабочую неделю в России
© Фото: Unsplash
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В настоящее время в рамках действующего трудового законодательства РФ увеличение рабочей недели в стране невозможно. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, комментируя соответствующий призыв депутата Николая Арефьева.

«Есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом», - объяснил он.

Терентьев указал, что вводить изменения в рабочую неделю для трудящихся стоит исходя из соображений повышения производительности. При этом, как подметил зампред в беседе с RT, прямая зависимость между ростом продолжительности рабочих дней и увеличением выработки благ или продукции не всегда имеется.

В целом Терентьев назвал предложение своего коллеги «нецелесообразным». Ранее в Государственной Думе России также оценили возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели. В частности, поступило предложение по введению в РФ «четырехдневки» с сохранением 40-часовой рабочей недели.

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