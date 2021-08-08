Власти Санкт-Петербурга намерены запретить езду на водных мотоциклах в черте города

В Санкт-Петербурге готовят законопроект, который позволил бы запретить езду на гидроциклах в черте города. Сейчас лихачи рассекают на водных мотоциклах практически где захотят, подрезая даже прогулочные катера. При этом нередко нарушители ездят даже без прав.

Съемочная группа «Звезды» присоединилась к одному из рейдов на катере инспекции по маломерным судам. Задачей рейда было проверить, соблюдают ли правила движения водители водных мотоциклов.

Охота на гидроциклистов-нарушителей идет по хорошо знакомому принципу - беглецы удирают, береговая охрана - догоняет. Правда, силы здесь все-таки не равны: скорость катера - только 60-70 км/ч, а вот гидроцикл может разгоняться до 150 км/ч. Поэтому, чтобы уравнять шансы, инспекторы идут по Неве на двух катерах.

Гидроциклисты в этот момент сразу же пытаются спрятаться в бухте, однако инспекторы все же настигают нарушителей. В погоне девушка бросает гидроцикл и уходит на берег, инспектор направляется за ней. При проверке документов выясняется, что аквабайк она взяла на прокат, а прав на управление - нет.

В Петербурге только за нынешнее лето инспекторы выписали гидроциклистам несколько сотен административных протоколов. У владельцев изъяли 24 водных мотоцикла и отправили на штрафстоянку.

На Васильевской стрелке управляющие гидроциклами нашли себе новое развлечение, окатывая водой людей на набережных. Хотя им давно запрещено заходить в узкие каналы, а также реки Мойку и Фонтанку, где полным полно прогулочных судов. Капитанам речных трамваев их гонки друг за другом также не по душе. Скутеристы могут и создать ненужные волны, и подрезать в самом неожиданном месте.

Еще хуже, если гидроциклист гоняет по воде, не соблюдая правил безопасности. Три года назад девушка врезалась на своем транспортном средстве в набережную - и погибла. Аварии с разными последствиями случаются и до сих пор.

Теперь правительство Петербурга предлагает запретить движение гидроциклов в историческом центре города - в акватории Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами. МЧС РФ эту инициативу уже поддержало, а владельцы водных мотоциклов, у которых есть права на их вождение и которые стараются не нарушать правил, естественно, этому не очень рады.