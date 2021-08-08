Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Санкт-Петербурга намерены запретить езду на водных мотоциклах в черте города

Павел Кутаренко
10:15 08.08.2021
Любители езды на гидроскутерах по каналам города сейчас нарезают волны практически где хотят, что мешает как прохожим и капитанам прогулочных катеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге готовят законопроект, который позволил бы запретить езду на гидроциклах в черте города. Сейчас лихачи рассекают на водных мотоциклах практически где захотят, подрезая даже прогулочные катера. При этом нередко нарушители ездят даже без прав.

Съемочная группа «Звезды» присоединилась к одному из рейдов на катере инспекции по маломерным судам. Задачей рейда было проверить, соблюдают ли правила движения водители водных мотоциклов.

Охота на гидроциклистов-нарушителей идет по хорошо знакомому принципу - беглецы удирают, береговая охрана - догоняет. Правда, силы здесь все-таки не равны: скорость катера - только 60-70 км/ч, а вот гидроцикл может разгоняться до 150 км/ч. Поэтому, чтобы уравнять шансы, инспекторы идут по Неве на двух катерах.

Гидроциклисты в этот момент сразу же пытаются спрятаться в бухте, однако инспекторы все же настигают нарушителей. В погоне девушка бросает гидроцикл и уходит на берег, инспектор направляется за ней. При проверке документов выясняется, что аквабайк она взяла на прокат, а прав на управление - нет.

В Петербурге только за нынешнее лето инспекторы выписали гидроциклистам несколько сотен административных протоколов. У владельцев изъяли 24 водных мотоцикла и отправили на штрафстоянку.

На Васильевской стрелке управляющие гидроциклами нашли себе новое развлечение, окатывая водой людей на набережных. Хотя им давно запрещено заходить в узкие каналы, а также реки Мойку и Фонтанку, где полным полно прогулочных судов. Капитанам речных трамваев их гонки друг за другом также не по душе. Скутеристы могут и создать ненужные волны, и подрезать в самом неожиданном месте.

Еще хуже, если гидроциклист гоняет по воде, не соблюдая правил безопасности. Три года назад девушка врезалась на своем транспортном средстве в набережную - и погибла. Аварии с разными последствиями случаются и до сих пор.

Теперь правительство Петербурга предлагает запретить движение гидроциклов в историческом центре города - в акватории Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами. МЧС РФ эту инициативу уже поддержало, а владельцы водных мотоциклов, у которых есть права на их вождение и которые стараются не нарушать правил, естественно, этому не очень рады.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:29 В стране и мире
Ксения Шойгу поделилась редкой видеозаписью 1980-х годов с участием главы Минобороны РФ
10:45 ОПК
Видео
Бронепаззл: для защиты спецназовского Ми-8 будут использовать пластины из арамидной ткани
09:13 В стране и мире
В Турции в дорожной аварии с автобусом по меньшей мере погибли 14 человек
09:01 В стране и мире
Шойгу поздравил строителей и Военно-строительный комплекс с профессиональным праздником
08:29 Спорт
«Это было прямое задание» Винер-Усманова о выступлении гимнасток на ОИ
Популярное
Видео
Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара
Видео
В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус
МОК и WADA удовлетворены исполнением решения CAS российской командой на ОИ-2021
В Млечном Пути обнаружили огромную загадочную структуру
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.