Возможен сход селей: в Сочи объявлено штормовое предупреждение

В курорте Сочи объявлено штормовое предупреждение. С вечера субботы и далее, вплоть до окончания понедельника в городе будут наблюдаться погодные катаклизмы. Об этом сообщил градоначальник Алексей Копайгородский в своем официальном Telegram-канале.

Местами на территории проходят ливни с грозами и возможностью локального града. Синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра с порывами, доходящими до 24 метров в секунду. Велика опасность схода некрупных селей, а также подъема уровня воды в реках.

Глава города уточнил, что в настоящее время силы и средства, находящиеся в распоряжении курорта, приведены в состояние повышенной готовности. Производится регулярный мониторинг уровня воды в реках. Подрядные организации находятся наготове на случай потенциальной необходимости устранения последствий стихии. Действует городской оперативный штаб.