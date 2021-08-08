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Упавший рекламный щит и вспышки молний: кадры непогоды в Сочи

Анна Берестовая
00:39 08.08.2021
Появились кадры из охваченного непогодой курорта Сочи.
© Видео: pavelsterhov, dtpsochi, my_krd, Вконтакте © Фото: pavelsterhov, Вконтакте
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В Сети появились видео из Сочи, в котором в настоящий момент правит непогода. На кадрах, снятых в разных уголках города, видно, что переживают местные жители и туристы начиная с вечера субботы.

Буря не щадит улицы города, заваливает деревья и рекламные щиты и заливает тротуары с проезжей частью «реками» воды. Все это сопровождается яркими вспышками молний в небе.

Ранее сообщалось, что в курорте объявлено штормовое предупреждение. В связи с ливнями, грозой и сильным ветром, согласно прогнозу, собирающимися задержаться до конца понедельника, все силы и средства в городе приведены в режим повышенной готовности.

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