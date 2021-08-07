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В «Векторе» рассказали о максимальном случае распространения COVID-19 от одного человека

Валентина Пескова
09:38 07.08.2021
Эксперт пояснил, что инфекция распространяется при социальных контактах и человек может стать «суперраспространителем», если не носит маску в метро.
В «Векторе» рассказали о максимальном случае распространения COVID-19 от одного человека
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Максимальный случай «суперраспространения» коронавируса в России был зафиксирован, когда один человек сумел заразить инфекцией COVID-19  1,5 тысячи здоровых людей. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.

Эксперт пояснил, что в среднем больной COVID-19 человек может заразить от двух до трех человек, а в случае наличия у него «дельта»-штамма - от пяти до шести. Представитель Роспотребнадзора заявил, что инфекция распространяется при социальных контактах, пишет ТАСС.

Семенов также добавил, что если гражданин не соблюдает социальную дистанцию и не носит маску, и при плохом самочувствии заходит в переполненный вагон метро или приходит на работу, начиная обниматься с коллегами, то у него есть все возможности, чтобы превратится в «суперраспространителя».

Ранее специалист заявил, что доля суперраспространителей коронавируса, которые заражают COVID-19 окружающих больше, чем при среднестатистических показателях, в некоторых регионах России достигает более 80%. Однако определить их точное количество представляется довольно трудной задачей, так как в разных регионах картина разительно отличается.

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