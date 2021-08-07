Экс-депутат Рады рассказал о якобы планах других стран по разделу Украины

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев опасается, что в ближайшее время может начаться раздел Украины, из-за чего в стране уже начинают активизироваться группы радикально настроенных граждан, которые мобилизуются в группы.

Как заявил парламентарий в эфире телеканала «Наш», в финансировании радикалов принимает участие международный фонд «Возрождение» и лично бывший президент Украины, олигарх и опальный в России бизнесмен Петр Порошенко.

«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. Играть будут правым полем», - отметил Мураев.

По его словам, действующий президент Украины Владимир Зеленский, в силу «детского мышления», не совсем пока понимает, что происходит. И радикальные группировки могут уже осенью начать «раскачивать ситуацию».

Как считает Мураев, радикалы задумали поделить Украину на части, так что от нее в результате ее собственной может остаться только «небольшой кусочек» территории.

«Меня даже не интересует, что Зеленского перевернут. В случае глобального противостояния нас "спасут" все. Поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину», - предположил политик.

Мураев также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России.