Защитный вал: саперы ВДВ под Псковом обнаружили подрыв машины и вывели отряд из зоны поражения

В рамках финального этапа тактико-специального учения (ТСУ) с инженерно-саперными подразделениями под Псковом на полигоне Струги Красные саперы Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения обеспечили проход в минно-взрывных заграждениях наступающим десантно-штурмовым подразделениям.

В соответствии с замыслом учения, проходившего под руководством начальника инженерной службы ВДВ полковника Ильи Шатина, отделение инженерной разведки отряда обеспечения движения обнаружило подрыв впереди идущей машины. После этого личный состав группы инженерного обеспечения, для обеспечения прикрытия подразделений, подготовил насыпной защитный вал по фронту, использовав для этого колейный минный трал КМТ-6 инженерной машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.

Для того, чтобы проделать проход в минно-взрывных заграждениях, саперы затем применили установку разминирования УР-83П, которая за счет отстрела детонирующего кабеля ДКРП-4 проделала 100-метровый проход шириной до восьми метров в установленном на пути следования войск минно-взрывном заграждении.

Дальше военные инженерно-саперного отделения на ИМР-2 завершили проделывание прохода, а также установили указатели, обозначив его нахождение и ширину, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По окончании учений начальник инженерной службы ВДВ отметил высокую подготовку и боевую слаженность саперов-десантников, которые оперативно обеспечили выход подразделений из зоны поражения огневых средств условного противника.