Безработный японец ранил десять человек ножом в поезде

Десять человек получили ранения в вагоне поезда линии Odakyu в Японии в результате нападения мужчины с ножом вечером 6 августа. Как сообщил телеканал NHK, неизвестный пассажир неожиданно начал размахивать ножом перед другими людьми.

Мужчина сумел ранить десять пассажиров. Среди пострадавших - студентка университета, которой преступник нанес семь ножевых ранений в спину. Она находится в тяжелом состоянии. Жизни остальных раненых вне опасности.

Спустя полтора часа после происшествия мужчина появился в круглосуточном магазине в пяти километрах от места преступления и заявил его хозяину, что он - тот самый «преступник из сегодняшних новостей» и устал скрываться. После вызова наряда полиции правоохранители арестовали злоумышленника, который оказался 36-летним безработным.

В участке мужчина рассказал, что на вагон поезда городской железной дороги его выбор пал неслучайно: «В поезде некуда сбежать, и я рассчитывал, что так смогу убить больше людей».