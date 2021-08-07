Военные врачи и саперы РФ провели открытый урок для школьников в Нагорном Карабахе

Военнослужащие центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента впервые провели интерактивный урок «Миротворец» для школьников летнего пришкольного лагеря в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

На уроке миротворцы рассказали детям населенного пункта Тагавард, расположенного вблизи линии разграничения, о главных задачах миротворческих подразделений в Нагорном Карабахе и об истории создания Миротворческих сил в России и в мире.

Военные медики и саперы объяснили школьникам о повышенной опасности нахождения в районах, где ранее шли боевые действия, из-за большого количества взрывоопасных предметов, а также наглядно продемонстрировали способы оказания первой медицинской помощи. Дети увидели экипировку сапера и порядок проведения очистки и разминирования территории от оставшихся боеприпасов с использованием современной новой военной техники, оборудования, экипировки и с помощью дрессированных собак минно-розыскной службы.

На мастер-классе более 50 школьников и преподавателей узнали об основах оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных и бытовых ситуациях: ожогах, при проведении сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечения, приеме Геймлиха от удушья и иммобилизации конечностей при переломе.

Полученные знания были отработаны и закреплены на практике под строгим контролем, с соблюдением требований безопасности и последовательности.

С 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. Для контроля за их соблюдением в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.