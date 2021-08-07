На авиабазе Хмеймим прошло награждение военных медиков РФ в международный день «Врачи мира за мир»

В Международный день «Врачи мира за мир» военным медикам на авиабазе Хмеймим выразило благодарность за труд командование российской группировки войск в Сирии. Личный состав медицинского отряда особого назначения был отмечен ведомственными наградами.

Одно место на авиабазе Хмеймим знает каждый прибывающий сюда военный. Оттуда начинается служба в Сирийской Арабской республики у всех без исключения солдат и офицеров российской группировки войск. Каждый из них обязательно проходит плановый медосмотр у всех врачей.

В арабской республике медицинский отряд особого назначения больше знают по аббревиатуре МОСН. Именно они внимательно следят за состоянием здоровья личного состава российской группировки. Впрочем, не только за их состоянием. Военные врачи медицинского отряда - постоянные участники гуманитарных акций, которые Центр по примирению враждующих сторон проводит в сирийских городах и селах на регулярной основе.

«В составе бригад выезжают военные медики. Они оказывают амбулаторную помощь населению. За последние полгода свыше 2100 местных жителей, среди которых более 1200 детей, получили медицинскую помощь от российских специалистов в более чем 20 районах страны», - рассказал заместитель начальника медицинской службы группировки российских войск в Сирии Андрей Чуров.

Хирурги, стоматологи, анестезиологи, офтальмологи - лучшие военные медики с огромным опытом работы именно в зонах боевых действий. Анастасия Болотникова, медицинская сестра отряда, здесь, в Сирии - уже в третий раз. А все еще, по ее словам, сжимается сердце, когда в выезде с гуманитарным конвоем она видит, как тяжело приходится местным жителям.

«Большое количество обращений матерей с детьми. Мы проводим осмотры, даем рекомендации. Меня саму как маму, которую дома ждет сын, переполняют чувства, когда удается помочь детям», - призналась Главная медицинская сестра медицинского отряда особого назначения Болотникова.

В международный день «Врачи мира за мир», приуроченный к годовщине бомбардировок Хиросимы, российские военные медики почтили память своих коллег - тех, кто погиб, спасая жизни других.