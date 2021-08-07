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Экипажи Су-30СМ ВВО провели совместную летную тренировку с ВВС НОАК

Анна Берестовая
06:01 07.08.2021
Экипажи истребителей Су-30СМ ВВО в ходе подготовки к учениям «Сибу/Взаимодействие – 2021» в КНР провели совместную летную тренировку с летчиками ВВС НОАК.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Экипажи многоцелевых истребителей класса 4++ Су-30СМ Восточного военного округа из состава Российского воинского контингента в рамках подготовки к учениям «Сибу/Взаимодействие-2021», приняли участие в совместной летной тренировке с выполнением учебно-боевых задач с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

До начала тренировки инженерно-технический состав авиачасти ВВО осуществил подготовку авиационной техники с проверкой оборудования и авиационных средств, а также систем самолетов. Кроме того истребители были проверены непосредственно перед взлетом.

В дальнейшем экипажи многофункциональных современных российских истребителей осуществили взлет парами, в соответствии с полетными заданиями, выполнили целый ряд учебно-боевых задач с прохождением контрольных точек. В частности, экипажами были выполнены авиационные удары по условным наземным целям осколочно-фугасными авиационными бомбами, а также своевременный уход от средств противовоздушной обороны «противника».

Контроль за действиями авиационного звена на аэродроме «Иньчуань» осуществлялся офицерами группы управления полетами. При этом весь комплекс задач выполнялся российскими летчиками совместно с экипажами китайских истребителей Дзянь-11 и Дзянь-7, которые действовали в составе авиационной эскадрильи.

Напомним, что совместные стратегические китайско-российские учения «Сибу/Взаимодействие-2021» состоятся с 9 по 13 августа текущего года на полигоне Цинтунся. В них примут участие около 13 тысяч военнослужащих, а также будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

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