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Военнослужащий российской группы войск в Приднестровье ценой своей жизни спас тонущего в Днестре ребенка

Анна Берестовая
06:00 07.08.2021
Ефрейтор Валерий Евдокимов во внеслужебное время спас тонущего в реке Днестр мальчика ценой собственной жизни.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащий Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова ефрейтор Валерий Евдокимов, находясь во внеслужебное время на отдыхе, ценой своей жизни спас тонущего в реке Днестр ребенка.

Случай произошел 1 августа вблизи поселка Кицканы Слободзейского района Приднестровья. Валерий Евдокимов, отдыхая с семьей на берегу реки, первым услышал крики о помощи и, увидев в реке тонущего мальчика, немедленно бросился в воду ему на помощь.

Вытолкнув, как потом выяснилось, запутавшегося в рыболовных сетях ребенка к берегу, сам Валерий скрылся под водой и больше выплыть не сумел. Позже тело Валерия Евдокимова было обнаружено водолазами ниже по течению на расстоянии 300 метров от места происшествия.

У Валерия остались двое несовершеннолетних детей. Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова возьмет шефство над семьей погибшего при спасении тонущего ребенка военнослужащего.

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