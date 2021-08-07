Военнослужащий российской группы войск в Приднестровье ценой своей жизни спас тонущего в Днестре ребенка

Военнослужащий Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова ефрейтор Валерий Евдокимов, находясь во внеслужебное время на отдыхе, ценой своей жизни спас тонущего в реке Днестр ребенка.

Случай произошел 1 августа вблизи поселка Кицканы Слободзейского района Приднестровья. Валерий Евдокимов, отдыхая с семьей на берегу реки, первым услышал крики о помощи и, увидев в реке тонущего мальчика, немедленно бросился в воду ему на помощь.

Вытолкнув, как потом выяснилось, запутавшегося в рыболовных сетях ребенка к берегу, сам Валерий скрылся под водой и больше выплыть не сумел. Позже тело Валерия Евдокимова было обнаружено водолазами ниже по течению на расстоянии 300 метров от места происшествия.

У Валерия остались двое несовершеннолетних детей. Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова возьмет шефство над семьей погибшего при спасении тонущего ребенка военнослужащего.