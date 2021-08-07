Карпин: Марио Фернандес готов играть за сборную России по футболу

Футболист московского клуба ЦСКА, защитник Марио Фернандес выразил готовность играть за российскую сборную. Об этом сообщил главный тренер национальной команды РФ Валерий Карпин.

По словам тренера, накануне он лично беседовал со спортсменом в Москве, где последний дал понять, что готов выступать за футбольную сборную России.

«Это был честный и открытый разговор», - цитирует Карпина пресс-служба сборной в Twitter.

Главный тренер сборной также добавил, что во время телефонного разговора несколько дней назад Фернандес также никаким образом не обмолвился о нежелании выходить на поле в составе национальной команды. Ранее пресса писала, что 30-летний игрок якобы неофициально заявлял о подобном намерении.