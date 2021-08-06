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Борьба за жизни: как противостоят пожарам и наводнениям в регионах России

Анна Берестовая
Павел Ремнев
21:59 06.08.2021
В регионах страны активно борются с разрушительной силой природной стихии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mchs.gov.ru
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Аэропорт города мирный в Якутии окутан практически непроглядным дымом. Пилоты, которые все-таки решаются на вылет, взмывают в небо почти вслепую.

На взлетно-посадочной полосе без дела стоит, наверное, самое мощное оружие против огня - самолет амфибия Бе-200. То самое воздушное судно, которое способно вылить настоящий водопад на пожар, не может взлететь из-за плохой видимости. 

Дым от лесных пожаров продолжает распространяться – густой смог опустился на Ямал. Дошел до российских арктических станций, Гренландии и Аляски.

Постоянно появляются все новые очаги возгораний. Сотни тонн воды, которые каждый день обрушивают на очаги возгораний, - все это буквально капля в море огня.

В Челябинской области в июле пожары уничтожили 72 дома. Все, кто потерял жилье в огне, получат денежные компенсации и новые дома до 1 октября. В связи со сложной ситуацией в регион прилетел президент Владимир Путин, сразу на вертолете отправившийся в пострадавшие районы. 

«В каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, с этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям - и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Поэтому есть вопросы и к организации лесного хозяйства», - отметил глава государства.

На совещании по борьбе со стихийными бедствиям звучат предложения серьезно увеличить финансирование лесоохраны, больше патрулировать леса и создавать мобильные отряды - настоящий спецназ, который будет готов вылететь туда, где помощь будет нужнее всего.

«Это высокопрофессиональны парашютисты-десантники, взрывники, специалисты по вызову осадков, руководители тушения крупных пожаров...Чтобы они всегда были на местах и маневрировали между регионами», - указал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Речь идет не только о пожарах, но и наводнениях. Они уже нанесли серьезный ущерб - более 7 миллиардов рублей. В зоне риска уже Хабаровский край и Амурская область. В этой ситуации особую роль играет помощь, которую оказывают вооруженные силы. В Еврейской автономной области помнят, как военнослужащие спасали людей во время наводнения в прошлом году.

«Спасибо и Сергею Кужугетовичу Шойгу и Евгению Николаевичу Зиничеву. Выделили вовремя в достаточном количестве силы и средства. Сейчас занимаемся укреплением гребня дамбы», - высказался губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Владимир Путин подчеркивает - все решения, которые будут приняты, чтобы избежать стихийных бедствий, в первую очередь должны быть направлены на помощь пострадавшим людям.

«Конечно, есть ситуации разные , вплоть до криминальных. Тогда все понятно, тогда и судебное разбирательство к месту и оно востребовано. Но в целом нужно исходить из того, что все вопросы спорного характера должны, конечно, в пользу людей решаться», - объяснил Владимир Путин.

С каждым годом климат становится все более непредсказуемым. Из-за сильнейшей засухи с начала пожароопасного периода в нашей стране сгорело шесть миллионов гектаров леса. Впереди сезон наводнений, но там, где заранее готовятся к встрече со стихией, ущерб значительно меньше. И удается сохранить самое главное - жизни людей.

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