Любителей кофе предупредили о скором росте цен

В связи с сильными морозами на территории Бразилии, а также значительно увеличившимися из-за распространения коронавирусной инфекции затратами на транспортировку товаров, розничные цены на кофе в скором времени достигнут самой высокой отметки за долгие годы.

К сегодняшнему дню, необжаренное кофейное зерно уже стоит дороже, чем когда-либо за последние семь лет. Недолго осталось ждать и того момента, когда тенденция отразится на потребителях.

Так, в США стоимость кофе в магазинах уже достигла шестилетнего максимума. Заметно дороже стал кофе и в самой Бразилии. В настоящее время именно в этих странах наблюдается самое активное потребление кофе в мире.

Как указывает агентство Reuters, похолодание в Бразилии повредило большое количество кофейных деревьев. В частности из-за этого с декабря до конца июля цена необжаренных зерен выросла на целых 80 процентов.