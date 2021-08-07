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Любителей кофе предупредили о скором росте цен

Анна Берестовая
03:35 07.08.2021
Предсказан рекордный рост розничных цен на кофе в мире.
Любителей кофе предупредили о скором росте цен
© Фото: pixabay.com
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В связи с сильными морозами на территории Бразилии, а также значительно увеличившимися из-за распространения коронавирусной инфекции затратами на транспортировку товаров, розничные цены на кофе в скором времени достигнут самой высокой отметки за долгие годы.

К сегодняшнему дню, необжаренное кофейное зерно уже стоит дороже, чем когда-либо за последние семь лет. Недолго осталось ждать и того момента, когда тенденция отразится на потребителях.

Так, в США стоимость кофе в магазинах уже достигла шестилетнего максимума. Заметно дороже стал кофе и в самой Бразилии. В настоящее время именно в этих странах наблюдается самое активное потребление кофе в мире.

Как указывает агентство Reuters, похолодание в Бразилии повредило большое количество кофейных деревьев. В частности из-за этого с декабря до конца июля цена необжаренных зерен выросла на целых 80 процентов.

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