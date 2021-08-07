«Юнги Каспия»: церемония приема в новый отряд юнармейцев прошла в Махачкале

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Перед строем товарищей дали клятву верности Отечеству и пообещали с честью нести почетное звание юнармейца 20 детей из семей военнослужащих и гражданского персонала флотилии. Они первыми пополнили ряды нового юнармейского отряда «Юнги Каспия».

Под музыкальное сопровождение военного оркестра КФл детям вручили удостоверения и значки юнармейца. После торжественной части моряки провели для ребят увлекательную экскурсию по боевым кораблям флотилии.