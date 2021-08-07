«Юнги Каспия»: церемония приема в новый отряд юнармейцев прошла в Махачкале
На базе Каспийской флотилии создан новый отряд морского и речного юнармейского движения «Юнги Каспия».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Махачкале в пункте базирования бригады надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) состоялось торжественное мероприятие, посвященное приему юных патриотов в новый отряд морского и речного юнармейского направления «Юнги Каспия».
Церемонию посвящения в юнармейцы открыл командир бригады кораблей КФл капитан второго ранга Сергей Зотов. Также ребят поздравили заместитель директора «Малой академии наук Республики Дагестан» по воспитательной работе Джамиев Джавидин, представители военного комиссариата республики, чемпион Советского Союза, обладатель многочисленных мировых рекордов по тяжелой атлетике Авсетов Авсет, офицеры бригады надводных кораблей и управления штаба КФл.
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