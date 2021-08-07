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«Юнги Каспия»: церемония приема в новый отряд юнармейцев прошла в Махачкале

Анна Берестовая
03:01 07.08.2021
На базе Каспийской флотилии создан новый отряд морского и речного юнармейского движения «Юнги Каспия».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Махачкале в пункте базирования бригады надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) состоялось торжественное мероприятие, посвященное приему юных патриотов в новый отряд морского и речного юнармейского направления «Юнги Каспия».

Церемонию посвящения в юнармейцы открыл командир бригады кораблей КФл капитан второго ранга Сергей Зотов. Также ребят поздравили заместитель директора «Малой академии наук Республики Дагестан» по воспитательной работе Джамиев Джавидин, представители военного комиссариата республики, чемпион Советского Союза, обладатель многочисленных мировых рекордов по тяжелой атлетике Авсетов Авсет, офицеры бригады надводных кораблей и управления штаба КФл.

© Минобороны России

Перед строем товарищей дали клятву верности Отечеству и пообещали с честью нести почетное звание юнармейца 20 детей из семей военнослужащих и гражданского персонала флотилии. Они первыми пополнили ряды нового юнармейского отряда «Юнги Каспия».

Под музыкальное сопровождение военного оркестра КФл детям вручили удостоверения и значки юнармейца. После торжественной части моряки провели для ребят увлекательную экскурсию по боевым кораблям флотилии.

© Минобороны России

В соответствии с поручением Министра обороны Российской Федерации от 16 июня 2021 года в целях развития профильных юнармейских отрядов Главнокомандующим Военно-морским флотом было принято решение о создании отряда морского и речного юнармейского направления на базе Каспийской флотилии.

В Республике Дагестан на сегодняшний день в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняты более 19 тысяч детей. Созданы отряды «Юный патриот», «Следопыты», «Отряды тимуровцев», которые участвуют в акциях: «Ветеран живет рядом», «Поклонимся великим тем годам», «Солдатское письмо», «Помним! Храним! Чтим!», «Георгиевская ленточка» и других.

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