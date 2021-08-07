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Военные РФ и Индии обнаружили и блокировали базы «террористов» на учениях «Индра-2021»

Анна Берестовая
03:00 07.08.2021
Российские и индийские военные выполнили разведпоиск НВФ на учениях «Индра-2021» под Волгоградом.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области в рамках совместных российско-индийских учений сухопутных войск «Индра-2021» военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и Индии отработали тактические эпизоды с разведывательно-поисковыми действиями и блокированием баз условных террористических формирований.

© Минобороны России

Тактические группы провели инженерную разведку, преодолели «заминированные» участки местности, отразили нападение условных диверсионных групп, выполнили блокирование района, занятого условным незаконным вооруженным формированием (НВФ).

© Минобороны России

Мониторинг действий военнослужащих осуществлялся с помощью беспилотников, что позволило объединенному штабу учений контролировать обстановку и оперативно ставить задачи подразделениям.

© Минобороны России

Учения «Индра-2021» проходят на полигоне Прудбой в Волгоградской области с 1 августа по 13 августа текущего года. В них принимают участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии.

© Минобороны России

В мероприятиях задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град», автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.

© Минобороны России

Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполняют тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению «незаконных вооруженных формирований» в городских условиях и в лесном массиве, поиску и уничтожению условных взрывных устройств, ведению радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

© Минобороны России

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран. Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.

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