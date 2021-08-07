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В Сирии за сутки зафиксированы 24 обстрела с позиций боевиков

Алексей Курильченко
22:36 07.08.2021
В Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы 24 обстрела за сутки.
В Сирии за сутки зафиксированы 24 обстрела с позиций боевиков
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано 24 обстрела с позиций группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинции Идлиб было зафиксировано 10 обстрелов. Об этом сообщил на брифинге контр-адмирал Вадим Кулить - заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Об обстрелах со стороны незаконных формирований, занимающих территорию, подконтрольную ВС Турции, на сообщается.

Ранее в Сирии боевики совершили минометный обстрел по провинции Хама, результате чего погиб мирный житель. Трагедия произошла в населенном пункте Джурин.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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