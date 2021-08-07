В Сирии за сутки зафиксированы 24 обстрела с позиций боевиков
В Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы 24 обстрела за сутки.
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
В Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано 24 обстрела с позиций группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинции Идлиб было зафиксировано 10 обстрелов. Об этом сообщил на брифинге контр-адмирал Вадим Кулить - заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
Об обстрелах со стороны незаконных формирований, занимающих территорию, подконтрольную ВС Турции, на сообщается.
Ранее в Сирии боевики совершили минометный обстрел по провинции Хама, результате чего погиб мирный житель. Трагедия произошла в населенном пункте Джурин.
*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.