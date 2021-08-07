Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти с греческого танкера

Алексей Курильченко
22:22 07.08.2021
В Черном море произошел выброс нефти при погрузке греческого танкера.
Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти с греческого танкера
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В Черном море произошел залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Инцидент случился под Новороссийском во время погрузки с терминала. На данный момент объем разлива неизвестен.

«Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с Minerva Symphony, порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала, выносного нефтеналивного устройства - в море, километров шесть от берега находится, - произошел выброс сырой нефти», - сообщил источник агентству ТАСС.

На место выброса стягиваются профессиональные аварийно-спасательные подразделения. На месте создан оперативный штаб. Силы филиала Морской спасательной службы были приведены в готовность.

В 2019 году в результате аварии на танкере «Залив Америка», которая произошла в порту города Находка 2 ноября, погибли три человека. По данным следствия, на борту взорвалась газовоздушная смесь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:34 В стране и мире
Попова взяла под контроль ситуацию с заболеванием детей в поезде Мурманск - Адлер
22:22 В стране и мире
Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти с греческого танкера
21:38 В стране и мире
СМИ: число госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 56
20:03 В стране и мире
Видео
Стягивают спецтехнику: МЧС борется с пожаром в заповеднике в Мордовии
18:20 В стране и мире
Видео
Остановить как можно быстрее: военнослужащие отправились на борьбу с лесным пожарами в Якутии
Популярное
Видео
Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара
Видео
В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус
МОК и WADA удовлетворены исполнением решения CAS российской командой на ОИ-2021
В Млечном Пути обнаружили огромную загадочную структуру
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.