Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти с греческого танкера

В Черном море произошел залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Инцидент случился под Новороссийском во время погрузки с терминала. На данный момент объем разлива неизвестен.

«Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с Minerva Symphony, порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала, выносного нефтеналивного устройства - в море, километров шесть от берега находится, - произошел выброс сырой нефти», - сообщил источник агентству ТАСС.

На место выброса стягиваются профессиональные аварийно-спасательные подразделения. На месте создан оперативный штаб. Силы филиала Морской спасательной службы были приведены в готовность.

В 2019 году в результате аварии на танкере «Залив Америка», которая произошла в порту города Находка 2 ноября, погибли три человека. По данным следствия, на борту взорвалась газовоздушная смесь.