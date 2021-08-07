В Новокузнецке у мужчины списали 20 миллионов рублей за проезд в автобусе

В Новокузнецке после поездки на автобусе у местного жителя счет на карте уменьшился почти на 20 миллионов рублей. Об этом он рассказал местному сайту City-N. Он также предоставил изданию скриншоты банковского приложения.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?», - рассказал житель.

После произошедшего Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка призвало жителей не пользоваться картами при оплате проезда. По данным издания, подобные инциденты вызваны сбоем программного обеспечения системы валидации. Для устранения неполадки обратились к специалистам.