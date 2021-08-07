В Новокузнецке у мужчины списали 20 миллионов рублей за проезд в автобусе
Из-за возможного программного сбоя с карты жителя Новокузнецка списали почти 20 миллионов рублей за проезд на автобусе.
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В Новокузнецке после поездки на автобусе у местного жителя счет на карте уменьшился почти на 20 миллионов рублей. Об этом он рассказал местному сайту City-N. Он также предоставил изданию скриншоты банковского приложения.
«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?», - рассказал житель.
После произошедшего Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка призвало жителей не пользоваться картами при оплате проезда. По данным издания, подобные инциденты вызваны сбоем программного обеспечения системы валидации. Для устранения неполадки обратились к специалистам.