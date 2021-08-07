Личность государственного масштаба: 100 лет со дня рождения начальника военной контрразведки Николая Душина

Опытнейший чекист, личность государственного масштаба, человек незаурядный, честный и принципиальный. Так коллеги отзываются о выдающемся контрразведчике генерал-полковнике Николае Душине. Сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения.

Выходец из крестьянской семьи, получив педагогическое образование, он прошел путь от школьного завуча до начальника военной контрразведки. Его судьбу предрешило поступление в Сталинградское военно-политическое училище. А характер закалила служба в СМЕРШе во время разгрома Квантунской армии и участие в расследованиях военных преступлений японских милитаристов.

В Центральном аппарате военной контрразведки Николай Душин прошел путь от старшего оперуполномоченного первого отдела до начальника 3-го Управления КГБ. Возглавляя его, создал специальную группу, которая выявила ряд предателей Родины - особо опасных агентов ЦРУ. Самая громкая его победа - разоблачение генерал-майора ГРУ Дмитрия Полякова, который в течение 20 лет тайно сотрудничал с американской разведкой.

«Впервые докладывал об этом Георгию Карповичу Циневу - заместителю Андропова. Докладывал, что у нас есть материалы на одного генерала. Цинев сказал, что генерал не может быть шпионом, даже он усомнился. Говорил, давайте доказательства, суду нужны конкретные факты. Николай Алексеевич ответил - факты будут», - рассказал ветеран военной контрразведки, генерал-майор в отставке Василий Кириллов.

Николай Душин похоронен на Троекуровском кладбище, где сегодня родственники и сослуживцы возложили цветы к его мемориалу. По воспоминаниям коллег, генерал-полковник всегда ценил работу оперативного состава. Предъявлял высокие требования как к подчиненным, так и к самому себе. Он всегда стремился сам прочувствовать обстановку, в том числе в «горячих точках». Третий Главк КГБ Николай Душин возглавлял более 13 лет. За годы службы награжден шестью орденами и множеством медалей. И удостоен звания - «Почетный сотрудник госбезопасности».