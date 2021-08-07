На базе Каспийской флотилии создан новый уникальный отряд юнармейцев
На базе Каспийской флотилии создан новый отряд морского и речного юнармейского движения «Юнги Каспия».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На базе Каспийской флотилии создан новый уникальный отряд юнармейцев
На базе Каспийской флотилии создан новый отряд морского и речного юнармейского движения «Юнги Каспия».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
|
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