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На базе Каспийской флотилии создан новый уникальный отряд юнармейцев

Алексей Курильченко
17:57 07.08.2021
На базе Каспийской флотилии создан новый отряд морского и речного юнармейского движения «Юнги Каспия».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Махачкале в пункте базирования бригады надводных кораблей Каспийской флотилии состоялось торжественное мероприятие, посвященное приему юных патриотов в новый отряд морского и речного юнармейского направления «Юнги Каспия».

© Минобороны РФ

Церемонию посвящения в юнармейцы открыл командир бригады кораблей флотилии капитан 2-го ранга Сергей Зотов, также ребят поздравили заместитель директора «Малой академии наук Республики Дагестан» по воспитательной работе Джамиев Джавидин, представители военного комиссариата республики, чемпион Советского Союза, обладатель многочисленных мировых рекордов по тяжелой атлетике Авсетов Авсет, офицеры бригады надводных кораблей и управления штаба флотилии.

© Минобороны РФ

Перед строем товарищей дали клятву верности Отечеству и пообещали с честью нести почетное звание юнармейца 20 детей из семей военнослужащих и гражданского персонала флотилии. Они первыми пополнили ряды нового юнармейского отряда «Юнги Каспия».

Под музыкальное сопровождение военного оркестра Каспийской флотилии детям вручили удостоверения и значки юнармейца. После торжественной части моряки провели для ребят увлекательную экскурсию по боевым кораблям флотилии.

© Минобороны РФ

В соответствии с поручением Министра обороны Российской Федерации от 16 июня 2021 года в целях развития профильных юнармейских отрядов, Главнокомандующим Военно-морским флотом было принято решение о создании отряда морского и речного юнармейского направления на базе Каспийской флотилии.

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