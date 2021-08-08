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В огне не горит: кадры пенных испытаний Ми-8 на пожароустойчивость

Егор Левин
13:10 08.08.2021
Программа учений не очень масштабна: по легенде летчики отравились угарным газом, и на помощь им пришли военные пожарные.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На аэродроме «Остров» в Псковской области провели необычное испытание вертолета Ми-8 на прочность. Военнослужащие сымитировали пожар на борту только что условно приземлившейся боевой машины.

В этот раз программа учений не особенно масштабна: по легенде летчики отравились угарным газом, и на помощь им пришли военные пожарные. Несколько секунд - и гора пены уже на вертолете.

Другая часть команды бросается к летчикам - состояние их здоровья будет оцениваться позже, в первую очередь необходимо вытащить их из «пылающего пекла». Тем временем вертолет полностью покрывается толстым слоем пены. Ее клубы, что логично, оказываются и внутри Ми-8.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Новый Ми-8. Штурмовик для спецназа» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В нем зрители узнают обо всех главных новинках модификации: броне, комплексах радиоэлектронной защиты, обновленной силовой установке, карбоновых винтах, значительно усиленном вооружении и многом другом. «Военная приемка» впервые покажет, как проходят испытания новой машины.

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