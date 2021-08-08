В огне не горит: кадры пенных испытаний Ми-8 на пожароустойчивость

На аэродроме «Остров» в Псковской области провели необычное испытание вертолета Ми-8 на прочность. Военнослужащие сымитировали пожар на борту только что условно приземлившейся боевой машины.

В этот раз программа учений не особенно масштабна: по легенде летчики отравились угарным газом, и на помощь им пришли военные пожарные. Несколько секунд - и гора пены уже на вертолете.

Другая часть команды бросается к летчикам - состояние их здоровья будет оцениваться позже, в первую очередь необходимо вытащить их из «пылающего пекла». Тем временем вертолет полностью покрывается толстым слоем пены. Ее клубы, что логично, оказываются и внутри Ми-8.

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