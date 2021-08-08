Штурмовое изящество: серийный Ми-8 для спецназа впервые поднялся в воздух

Программа «Военная приемка» показала эксклюзивные кадры первого полета новейшей модификации вертолета Ми-8 - АМТШ-ВН, созданной специально для нужд спецподразделений. Это самый вооруженный и самый защищенный военно-транспортный вертолет в мире.

Цель первого полета - проверка дальности радиосвязи, аппаратуры и навигации. Для создателей модификации опыт получился волнительным - в нем участвовала первая серийная машина.

Медленно и неспешно вертолет продемонстрировал изящные па, а затем делает то, о чем еще несколько лет назад «восьмерка» и мечтать не могла - движение боком. Возможным это сделала в том числе и новая конструкция несущего винта - с лопостями из композиционных материалов. Также АМТШ-ВН способен разгоняться до 270 километров в час, что на 30 быстрее, чем раньше.

Первый полет «спецназовской вертушки» произошел ровно через 60 лет после того, как в воздух поднялся «оригинальный» Ми-8.

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