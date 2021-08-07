Нано-спутники, роботы и ИИ: в технополисе «Эра» презентовали новейшие военные разработки

В технополисе «Эра» создается настоящее будущее: нано-спутники, роботы, искусственный интеллект. Создается это военными учеными - они более других осведомлены, какие технологии нужны современной и боеспособной армии, поэтому работают на опережение.

К примеру, 120 нано-спутников весом 4 килограмма каждый будут выдавать картинку поверхности Земли с точностью до метра в интересах Минобороны РФ. Данные обновляются каждые сутки.

Новейшие разработки продемонстрировали вице-премьеру Юрию Борисову и замминистру обороны Павлу Попову. Их авторы широко используют нейросети, а аппаратные платформы с ускорителями обработки информации выдают наиболее верные решения. Аппаратная платформа - это процессор, на базе которого работают нейросети, с помощью которых можно с борта военного самолета определить наиболее уязвимые места инфраструктуры потенциального противника, либо местонахождения военнослужащего или постороннего на военных объектах.

Также в технополисе показали новый робото-технический гусеничный беспилотник «Жук». С помощью него можно вести скрытую разведку, поиск, наблюдение и перемещение предметов, а также обезвреживать растяжки.

Опытные образцы выпускают также в «Эре». В технополисе запустили для этого мини-завод «Кулибин». В дизайн-центре «Ломоносов» занимаются микроэлектроникой. Столкнувшись с проблемой использования военнослужащими смартфонов и защитой информации, в Минобороны РФ решили создать модели телефонов для военных. Российская операционная система с блокировкой утечки данных уже разработана.

Не менее интересный проект представлен в области военной медицины: разработчики предлагают на основе обследования травмированных пациентов на 3D-принтере распечатывать формы поврежденных костей, из которых в оперативном режиме изготовят полностью совместимые импланты из костного цемента, что по надежности крепче титана.

За 3 года исследований в «Эре» разработали и запатентовали более 100 изобретений в интересах Минобороны РФ. С технопарком сейчас работают крупнейшие НИИ и концерны ВПК, и их список только растет.

Правительство планирует поддержать развитие технополиса новым федеральным законом, который поможет многим предприятиям войти в состав резидентов технополиса. Проекты и технические решения, разработанные в «Эре», доведены до степени максимальной готовности и уже проходят апробацию.