Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нано-спутники, роботы и ИИ: в технополисе «Эра» презентовали новейшие военные разработки

Максим Гриценко
Егор Левин
15:55 07.08.2021
Проекты и технические решения, разработанные в технополисе, доведены до степени максимальной готовности и уже проходят апробацию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
Читайте нас на:

В технополисе «Эра» создается настоящее будущее: нано-спутники, роботы, искусственный интеллект. Создается это военными учеными - они более других осведомлены, какие технологии нужны современной и боеспособной армии, поэтому работают на опережение.

К примеру, 120 нано-спутников весом 4 килограмма каждый будут выдавать картинку поверхности Земли с точностью до метра в интересах Минобороны РФ. Данные обновляются каждые сутки.

Новейшие разработки продемонстрировали вице-премьеру Юрию Борисову и замминистру обороны Павлу Попову. Их авторы широко используют нейросети, а аппаратные платформы с ускорителями обработки информации выдают наиболее верные решения. Аппаратная платформа - это процессор, на базе которого работают нейросети, с помощью которых можно с борта военного самолета определить наиболее уязвимые места инфраструктуры потенциального противника, либо местонахождения военнослужащего или постороннего на военных объектах.

Также в технополисе показали новый робото-технический гусеничный беспилотник «Жук». С помощью него можно вести скрытую разведку, поиск, наблюдение и перемещение предметов, а также обезвреживать растяжки.

Опытные образцы выпускают также в «Эре». В технополисе запустили для этого мини-завод «Кулибин». В дизайн-центре «Ломоносов» занимаются микроэлектроникой. Столкнувшись с проблемой использования военнослужащими смартфонов и защитой информации, в Минобороны РФ решили создать модели телефонов для военных. Российская операционная система с блокировкой утечки данных уже разработана.

Не менее интересный проект представлен в области военной медицины: разработчики предлагают на основе обследования травмированных пациентов на 3D-принтере распечатывать формы поврежденных костей, из которых в оперативном режиме изготовят полностью совместимые импланты из костного цемента, что по надежности крепче титана.

За 3 года исследований в «Эре» разработали и запатентовали более 100 изобретений в интересах Минобороны РФ. С технопарком сейчас работают крупнейшие НИИ и концерны ВПК, и их список только растет.

Правительство планирует поддержать развитие технополиса новым федеральным законом, который поможет многим предприятиям войти в состав резидентов технополиса. Проекты и технические решения, разработанные в «Эре», доведены до степени максимальной готовности и уже проходят апробацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:50 Спорт
Российский борец Садулаев одолел американца и забрал золото Олимпиады
06:00 Армия
Видео
Военнослужащий российской группы войск в Приднестровье ценой своей жизни спас тонущего в Днестре ребенка
12:35 Спорт
Дина Аверина завоевала серебро Олимпийских игр
12:29 В стране и мире
Видео
В Новом Уренгое произошел хлопок газа в квартире
12:55 Армия
Видео
Найти и уничтожить: тактические группы Индии и РФ «ликвидировали» базу боевиков на учениях «Индра-2021»
Популярное
Видео
Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара
Видео
В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус
МОК и WADA удовлетворены исполнением решения CAS российской командой на ОИ-2021
В Млечном Пути обнаружили огромную загадочную структуру
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.