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Военнослужащие Космических войск ВКС почтили память второго космонавта планеты

Анна Берестовая
01:46 07.08.2021
В Космических войсках ВКС РФ прошли мероприятия в честь 60-летия полета второго космонавта мира Германа Титова.
Военнослужащие Космических войск ВКС почтили память второго космонавта планеты
© Фото: Минобороны России
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В подмосковном Краснознаменске прошли памятные мероприятия, посвященные 60-ой годовщине со дня полета в космос второго космонавта планеты - летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Германа Степановича Титова.

В памятных мероприятиях приняли участие более 150 военнослужащих командования 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения и Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Участники памятных мероприятий почтили память второго космонавта планеты, и возложили цветы к памятнику Титова, внесшего значительный вклад в становление и развитие отечественной космонавтики и обороноспособности страны.

Космический полет второго космонавта планеты состоялся с 6 на 7 августа 1961 года. За 25 часов 11 минут космический корабль «Восток-2», пилотируемый летчиком-космонавтом майором Г.С.Титовым, совершил 17 оборотов вокруг Земли, преодолев расстояние длинной в 703 143 километра. Этим полетом впервые в мире была доказана возможность выполнения основных функций человеческого организма в суточном цикле космического полета.

Во время космического полета Германом Титовым впервые были произведены съемки кинокамерой космических сюжетов и поверхности Земли с высоты космического полета. Эти кадры показали большое практическое значение фотографирования из космоса для метеорологии, экономики и обороны страны.

Кроме того, им впервые было испытано ручное управление космическим кораблем, улучшены мировые рекорды дальности космического полета (более чем в 17 раз) и продолжительности космического полета (более чем в 14 раз). Герман Титов стал самым молодым космонавтом планеты, побывавшим в космосе, установив тем самым рекорд Гиннеса. В день полета ему было 25 лет 10 месяцев и 25 дней.

Его заслуги высоко оценены Отечеством. Титов награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции (1985 г.), Трудового Красного Знамени (1976 г.), «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (1995 г.). В 1988 году Герман Титов стал лауреатом Ленинской премии в области науки и техники.

Титов награжден орденами и медалями зарубежных государств, удостоен наград научных и общественных организаций: Золотой медали имени К.Э. Циолковского АН СССР, медали де Лаво (ФАИ), золотой медали ВДНХ СССР. Он почетный гражданин городов России: Калуги, Курска, Севастополя, Барнаула, Магадана, Красного Кута Саратовской области, а также городов - Афины (Греция), Варна (Болгария), Юрмала (Латвия), Сватово (Украина). Именем Германа Титова назван кратер на Луне и подводная гора в Тихом океане.

Для увековечения памяти Германа Степановича Титова Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 2001 года 153-му Главному испытательному центру (испытаний и управления космическими средствами) Министерства обороны Российской Федерации присвоено почетное наименование – имени Г.С. Титова.

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