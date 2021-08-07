Курсанты ДВОКУ помогают жителям Амурской области в строительстве противопаводковых дамб

После обращения администрации региона Благовещенска и Благовещенского района по поводу тяжелой паводковой обстановки, командование Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала СССР К. К. Рокоссовского (ДВОКУ) выделило личный состав и технику для возведения защитных сооружений вблизи прибрежных населенных пунктов.

Сейчас в работах по наращиванию противопаводковой дамбы в районе села Владимировка, где складывается наиболее сложная паводковая ситуация, участвуют около 70 учащихся военного ВУЗа. Курсанты заполняют мешки глиняно-песчаной смесью, после чего укладывают их в несколько слоев.

За одни сутки военнослужащим удается возводить от 40 до 60 метров защитного гидротехнического сооружения высотой около одного метра. В настоящее время уложено уже порядка 1100 мешков, что составляет около 150 метров дамбы.

Военнослужащие ДВОКУ также принимали активное участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий наводнений в регионе в 2013 и 2019 годах. И в предотвращении угрозы подтоплений населенных пунктов Амурской области в июне 2021 года.