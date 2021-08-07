Новобранцы отдельного Комендантского Преображенского полка приняли присягу
Поздравить новобранцев с присягой пришли их близкие, ветераны и участники движения «Юнармия».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ряды «преображенцев» пополнили 300 военнослужащих. Присягу приняли новобранцы отдельного Комендантского Преображенского полка.
Церемония началась с торжественного выноса флага и знамени. Новичкам продемонстрировали образцовый марш - именно «преображенцы» сопровождают различные мероприятия на высшем уровне.
Поздравить новобранцев с присягой пришли их близкие, ветераны и участники движения «Юнармия».