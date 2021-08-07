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В Польше строители случайно раскопали чумное кладбище XVIII века

Валентина Пескова
13:44 07.08.2021
За несколько недель специалисты раскопали городище времен неолита (около 4 тысяч лет назад) и обнаружили около 100 жертв чумы, которые были захоронены в 60 могилах. 
В Польше строители случайно раскопали чумное кладбище XVIII века
© Фото: Miasto Mikołajki, Facebook
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В Польше рабочие во время строительства жилого комплекса случайно обнаружили массовое захоронение жертв чумы XVIII века. Ценный археологический памятник, скрывающий следы неолитического поселения (около 4 тысяч лет назад), раскопали в Миколайках.

Как рассказали в отделении Губернского управления охраны памятников в Ольштыне, рабочие наткнулись на человеческие кости случайно. Строительство было сразу же приостановлено, а к месту находки выехала группа археологов фонда Даджна Ежи Окулич-Козарина.

Специалисты за несколько недель раскопали городище времен неолита и периода римского влияния. Археологам удалось обнаружить некоторые фрагменты керамических сосудов и бусину из синего стекла, пишет издание «Wydarzenia».

Рядом с местом древних поселений археологи нашли кладбище, где в 1710-11 годах хоронили людей, умерших от чумы. На данный момент удалось найти удалось около 100 жертв древней болезни, которые были захоронены в 60 могилах.

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