В Польше строители случайно раскопали чумное кладбище XVIII века

В Польше рабочие во время строительства жилого комплекса случайно обнаружили массовое захоронение жертв чумы XVIII века. Ценный археологический памятник, скрывающий следы неолитического поселения (около 4 тысяч лет назад), раскопали в Миколайках.

Как рассказали в отделении Губернского управления охраны памятников в Ольштыне, рабочие наткнулись на человеческие кости случайно. Строительство было сразу же приостановлено, а к месту находки выехала группа археологов фонда Даджна Ежи Окулич-Козарина.

Специалисты за несколько недель раскопали городище времен неолита и периода римского влияния. Археологам удалось обнаружить некоторые фрагменты керамических сосудов и бусину из синего стекла, пишет издание «Wydarzenia».

Рядом с местом древних поселений археологи нашли кладбище, где в 1710-11 годах хоронили людей, умерших от чумы. На данный момент удалось найти удалось около 100 жертв древней болезни, которые были захоронены в 60 могилах.