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За сутки террористы совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации

Анна Берестовая
23:50 06.08.2021
В идлибской зоне деэскалации совершено 24 обстрела с позиций боевиков за сутки.
За сутки террористы совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации
© Фото: Mahamad Kazmooz Keystone Press Agency Globallookpress
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За минувшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации было зафиксировано 24 обстрела с позиции террористов. В соответствии с имеющейся информацией, атака была совершена группировкой боевиков «Джабхат ан-Нусра»*.

В провинции Идлиб зарегистрировано 14 из общего числа обстрелов. Еще 5 были совершены в Латакии, 2 - в провинции Алеппо и 3 - в Хаме. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Российский Центр по примирению враждующих сторон обратился с призывом в сторону командиров незаконных вооруженных формирований - отказаться от вооруженных провокаций и начать использование мирных методов урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.

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