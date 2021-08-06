За сутки террористы совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации

За минувшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации было зафиксировано 24 обстрела с позиции террористов. В соответствии с имеющейся информацией, атака была совершена группировкой боевиков «Джабхат ан-Нусра»*.

В провинции Идлиб зарегистрировано 14 из общего числа обстрелов. Еще 5 были совершены в Латакии, 2 - в провинции Алеппо и 3 - в Хаме. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Российский Центр по примирению враждующих сторон обратился с призывом в сторону командиров незаконных вооруженных формирований - отказаться от вооруженных провокаций и начать использование мирных методов урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.