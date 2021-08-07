«Компания вправе решать это сама»: эксперт о намерении Microsoft заблокировать торренты

Намерение компании Microsoft отключить торренты является абсолютно логичным, так как это не способствует распространению легального контента. Так прокомментировал «Звезде» официальное сообщение компании специалист по информационной безопасности Яков Гроздненский.

Эксперт заявил, что такие холдинги, как Microsoft, являясь частными компаниями, вправе решать сами, какие приложения блокировать, а какие - оставлять.

«Что касается торрентов, то естественно, они, собственно говоря, являются инструментом распространения продукции, которая распространяется, скажем так, не совсем легально. То есть фильмы и ПО на торрент-трекерах содержатся в достаточно большом количестве. И таким образом Microsoft пытается противодействовать нелегальному распространению продукции, что, в общем-то, логично», - рассказал специалист.

Однако, с другой стороны, говорит Гроздненский, в систему программы встроен функционал, который позволяет пользователям обойти такую блокировку. В таком случае у них никаких проблем не будет, и Microsoft не представляет право в конечном итоге каждому пользователю определять самому и оставлять это на своей совести, пользоваться ему такими программами, или нет.

Вопрос же относительно блокировки программ типа Sequoia является спорным, считает Яков Гроздненский. Данный шаг Microsoft эксперт объясняет тем, что поскольку данные программы относятся к тем, которые повышают производительность, то блокируя их американский производитель, возможно, пытается убрать некую конкуренцию.