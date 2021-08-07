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В Новом Уренгое произошел хлопок газа в квартире

Кира Карон
12:29 07.08.2021
В многоквартирном доме в Новом Уренгое произошел хлопок.
© Видео: novii.urengoy89, Instagram © Фото: Дмитрий Белый, regik89, ВКонтакте
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Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Новом Уренгое. Очевидцы выложили видео в Сеть.

На кадрах видно, что в одной из квартир на 3 этаже произошел хлопок газа.

Как пишут пользователи в Сетях, ЧП случилось в субботу днем, 7 августа, на улице Молодежная, 7г.

По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас спасатели занимаются эвакуацией местных жителей. Дальнейшая информация уточняется.

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