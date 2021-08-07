Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Самолеты Ту-142 провели учение с кораблями Северного флота в дальней океанской зоне

Анна Берестовая
01:20 07.08.2021
Самолеты Ту-142 отработали обнаружение кораблей Северного флота в рамках учений в Северо-восточной Атлантике.
Самолеты Ту-142 провели учение с кораблями Северного флота в дальней океанской зоне
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 в рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками отработали взаимодействие с кораблями Северного флота в Северо-восточной Атлантике. Полет дальних противолодочных самолетов проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-восточной Атлантики.

По одной из учебных задач, стоящих перед экипажами противолодочных самолетов, летчикам необходимо было обнаружить тактическую группу кораблей Северного флота, обозначающих корабельную группировку условного противника, с последующей передачей целеуказания корабельной ударной группе, возглавляемой ракетным крейсером «Маршал Устинов» и действующей в назначенных районах Северо-восточной Атлантики.

В отведенное на поиск время тактическая группа кораблей Северного флота, в составе которой действует новейший десантный корабль «Петр Моргунов», была обнаружена экипажами дальних противолодочных самолетов. Продолжительность полетного задания составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью свыше 7 тысяч километров.

Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушений границ других государств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:46 Армия
Военнослужащие Космических войск ВКС почтили память второго космонавта планеты
23:40 В стране и мире
Видео
Барщевский назвал приговор Калви компромиссным
22:39 В стране и мире
Суд вынес приговор Майклу Калви
21:08 В стране и мире
Видео
«Можно считать, что решение принято»: Путин о льготной ипотеке на ИЖС
21:03 В стране и мире
Видео
«Ведущая политическая сила»: Путин о рабочем классе в России
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.