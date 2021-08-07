Фрегат «Адмирал Эссен» переходит в дальнюю морскую зону и находится в проливах Босфор и Дарданеллы

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота проходит проливы Босфор и Дарданеллы из акватории Черного моря и движется в направлении Средиземного моря. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота в субботу.

«Фрегат "Адмирал Эссен" осуществляет прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Экипаж фрегата совершает плановый переход в дальнюю морскую зону», - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что фрегат должен войти в состав сил постоянного соединения Военно-Морского флота и сменить экипаж фрегата «Адмирал Макаров», который выполняет там свои специальные задачи с мая 2021 года.