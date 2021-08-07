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В Черкесске загорелся магазин на площади 800 «квадратных» метров

Кира Карон
11:10 07.08.2021
В магазине строительных товаров произошел пожар в Черкесске.
© Видео: mchskchr, Instagram © Фото: mchskchr, Instagram
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Управление МЧС по Карачаево-Черкесии сообщило о возгорании магазина строительных материалов.

«В 09.40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступила информация о том, что в городе Черкесске, по улице 1-я Подгорная 51Б произошло возгорание в магазине строительных товаров», - говорится в сообщении на официальной странице ГУ МЧС России по КЧР в Instagram.

В 10.41 пожар был локализован на площади 800 «квадратных» метров. Информация о пострадавших не поступала.

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