В стране и мире В Черкесске загорелся магазин на площади 800 «квадратных» метров Кира Карон В магазине строительных товаров произошел пожар в Черкесске. © Видео: mchskchr, Instagram © Фото: mchskchr, Instagram Читайте нас на: Управление МЧС по Карачаево-Черкесии сообщило о возгорании магазина строительных материалов. «В 09.40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступила информация о том, что в городе Черкесске, по улице 1-я Подгорная 51Б произошло возгорание в магазине строительных товаров», - говорится в сообщении на официальной странице ГУ МЧС России по КЧР в Instagram. В 10.41 пожар был локализован на площади 800 «квадратных» метров. Информация о пострадавших не поступала. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика