Армия Корабельная группа Северного флота выполнила ракетные стрельбы в Атлантике с помощью компьютерного моделирования Валентина Пескова В составе кораблей действуют ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и атомный подводный ракетный крейсер «Орел». © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота действующая в районах Северо-восточной Атлантики корабельная ударная группа провела учения по нанесению ракетного удара корабельной группировке условного противника. В составе ударной группы Северного флота, сформированной в рамках командно-штабной тренировки накануне, 5 августа, действуют ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и атомный подводный ракетный крейсер «Орел». Согласно учебной обстановке по целеуказанию, которое было получено от дальних противолодочных самолетов Ту-142, ударная группа кораблей с использованием технологий компьютерного моделирования нанесла ракетный удар электронными пусками высокоточного оружия по корабельной группировке условного противника, обозначенной тактической группой кораблей Северного флота. Электронные пуски крылатых ракет «Вулкан» выполнил ракетный крейсер «Маршал Устинов», а электронные пуски крылатых ракет «Калибр» осуществил фрегат «Адмирал флота Касатонов». Кроме того, также выполнил электронные пуски крылатых ракет «Гранит» из назначенного района, атомный подводный ракетный крейсер «Орел». В рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота учебно-боевые задачи в Атлантике, Баренцевом и Белом морях выполняют более 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В соответствии с учебной обстановкой на полигонах Мурманской и Архангельской областей действуют соединения армейского корпуса и армии ВВС и ПВО Северного флота. Точность и эффективность применения ракетного оружия будет оценена командованием Северного флота после изучения данных объективного контроля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика