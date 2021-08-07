В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус
Во время движения в Красноярске загорелся автобус.
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В Красноярске на улице Годенко во время движения загорелся рейсовый автобус. Видео происшествия опубликовано в Сети.
Судя по опубликованным кадрам, пожар начался в моторном отсеке и перекинулся в салон. На место прибыли сотрудники МЧС.
Пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно еще до прибытия специалистов.