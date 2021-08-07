В стране и мире В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус Кира Карон Во время движения в Красноярске загорелся автобус. © Видео: Я живу в Красноярске, ЧП Красноярск, ВКонтакте © Фото: Я живу в Красноярске, ВКонтакте Читайте нас на: В Красноярске на улице Годенко во время движения загорелся рейсовый автобус. Видео происшествия опубликовано в Сети. Судя по опубликованным кадрам, пожар начался в моторном отсеке и перекинулся в салон. На место прибыли сотрудники МЧС. Пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно еще до прибытия специалистов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика