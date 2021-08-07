Умер выдающийся российский физик Юрий Трутнев

Российский физик, один из выдающихся исследователей, заложивших основы создания отечественного ядерного и термоядерного оружия академик Юрий Трутнев скончался в возрасте 93 лет. Известный ученый ушел из жизни в городе Сарове.

Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росатома. До самых последних своих дней академик трудился в Российском федеральном ядерном центре — научно-исследовательском институте экспериментальной физики, занимая там должность первого зама научного руководителя.

Трутнев за свою долгую жизнь был награжден множеством медалей и орденов, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», был лауреатом Ленинской премии. Его разработки внесли огромный вклад в совершенствование термоядерного арсенала государства и легли в основы создания ядерного вооружения.