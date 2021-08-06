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Шойгу заявил о двойном увеличении доли продукции РФ на внутреннем рынке к 2025 году

Егор Левин
09:09 06.08.2021
Министр подчеркнул необходимость выпуска современных образцов продукции, а не воспроизводящих советские, чтобы превосходить зарубежные аналоги.
Шойгу заявил о двойном увеличении доли продукции РФ на внутреннем рынке к 2025 году
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что программа импортозамещения обеспечит к 2025 году увеличение отечественной продукции на внутреннем рынке в два с половиной раза. Об этом глава оборонного ведомства сказал на встрече с коллективом «Красмаша» в пятницу.

При этом, по словам Шойгу, необходимо, в первую очередь, выпускать современные образцы, а не воспроизводить советские изделия, чтобы превосходить зарубежные аналоги.

В качестве основной задачи для ОПК министр выделил рост производства продукции военного и двойного назначения. ОПК, по мнению Шойгу, является локомотивом экономического развития России.

«По экспорту военной продукции мы прочно занимаем второе место в мире», - заявил он.

Шойгу отметил, что поэтому оборонная отрасль обладает большим технологическим потенциалом и подчеркнул, что реализовать важнейшие проекты стало возможно только благодаря значительным преобразованиям, произошедшим в стране.

«Еще недавно экономика РФ прочно сидела на "нефтегазовой игле" и доход государства зависел от конъюнктуры рынка энергоносителей. Была потеряна практически половина промышленного потенциала во многих отраслях экономики. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса дела обстояли не лучше», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что главную роль в принятии судьбоносных решений, касающихся развития России, сыграло основание правящей партии и занятием ею лидирующих позиций.

«Со временем удалось переформатировать социальную политику, сделать ее более реальной и отвечающей нуждам простых граждан. Удалось искоренить массовую безработицу, организовать на системной основе обеспечение населения жильем. Введен материнский капитал, осуществляется материальная поддержка малообеспеченных семей», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что также восстанавливается промышленное производство, создаются инфраструктурные проекты и активно развиваются все отрасли промышленности и сельского хозяйства.

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