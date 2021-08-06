В СК РФ заявили, что причастность украинских силовиков к убийству Стенина не вызывает сомнений

Причастные к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина были одеты в форму с изображением национального флага Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ в седьмую годовщину этого преступления.

«Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины», - сообщили в ведомстве.

Помимо изображения национального флага, по данным СК РФ, была идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, которая находилась поблизости.

«Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений», - сообщили в СК РФ.

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике 6 августа 2014 года.