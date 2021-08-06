Доверяй, но проверяй: стартовал сезон продажи бахчевых культур

«Арбузные стейки» прикованные гвоздями - такие ягодные декорации растут на Симферопольском шоссе. Тысячи машин пролетают всего в нескольких метрах. От выхлопных газов и дорожной пыли срезы арбузов в буквальном смысле становятся «черными». При появлении нашей съемочной группы продавцы вдруг рванули из-за прилавка.

Откуда привезли бахчевые - неизвестно. Продавец не показал документы на продукцию. На вопрос о наличии хотя бы медицинской книжки, продавец просто молча уходит. В нескольких метрах еще одна торговая точка, стеллажи стоят прямо в луже и продавец тоже сбежал.

В канаве догнивают остатки арбузов. Судя по количеству отходов, торговцы обосновались тут давно. Выяснить не представилось возможности. Наша съемочная группа работала больше получаса, но за это время торговцы так и не вернулись.

В крупных торговых центрах вся продукция должна проходить санитарные проверки. Но 100% гарантии, что там только безопасные ягоды - нет. В этом убедилась москвичка Ирина, купившая недавно арбуз в обычном сетевом магазине. И это не единичный случай. На больничной койке с тяжелым отравлением дети.

«В стационаре два ребенка, где в анамнезе есть употребление бахчевых культур. Особенности этого сезона то, что у нас не было снижения, которое наблюдалось в предыдущих годах по количеству больных с кишечной инфекцией», - сообщил заместитель главного врача по инфекции ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского Александр Тебеньков.

В столице легально работают 250 бахчевых развалов. Они оформлены в едином стиле. Все продавцы одеты в униформу. К работе их допускают только с медкнижкой. На прилавках - арбузы из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова и Дагестана.

Сезон продажи бахчевых только стартовал и продлится до октября. Поэтому времени достаточно, чтобы поймать свое «арбузное настроение».