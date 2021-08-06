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Новейшая автоматика: подводный крейсер «Казань» впервые показали в Мурманске

Валентина Пескова
Михаил Аброськин
07:13 06.08.2021
Самый совершенный проект на российском флоте, который только в мае вошел в состав ВМС РФ, увидела первой съемочная группа «Звезды».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Новейший подводный крейсер «Казань» - это многоцелевой корабль проекта «Ясень-М» и уникальная субмарина, которая по малошумности и ударной мощи оставляет далеко позади всех зарубежных одноклассников. Здесь обеспечен невиданный для подводного флота комфорт экипажа и высочайшая степень автоматизации работы всех приборов, а центральный пост на атомоходе вообще напоминает Центр управления полетами.

Сейчас подводная лодка находится на базе в Мурманске, где ее экипаж почти ежедневно отрабатывает навыки по борьбе за живучесть корабля. В случае пожара на подводной лодке пострадавшие поступают в небольшую комнату - барокамеру, где расположена амбулатория. Она герметично закрывается, и прямо в ней происходит лечение пациентов.

При затоплении или пожаре экипаж должен быть готов к любой нештатной ситуации. Для того, чтобы усложнить задачу на тренировке, все учения проходят в максимально стесненных условиях и в самых труднодоступных отсеках подводной лодки.

На жилой палубе места не так много, поэтому для того, чтобы членам экипажа разойтись в коридоре, им потребуется буквально вжаться в стену. На этом уровне живет и работает личный состав офицеров. Каюта для моряка  - это святое, поскольку на корабле она - единственное место, куда можно прийти после вахты, провести время и отдохнуть.

Внутри этой личной «комнаты» - тканевая отделка, телевизоры и кондиционеры. Каюты на корабле новейшего проекта стали значительно комфортнее, чем на любой другой подводной лодке. Кроме того, инженеры в корне поменяли принцип управления субмариной. Командир подводной лодки Александр Бекетов посвятил службе на флоте всю свою жизнь. Последние 10 лет он служил только на атомных  подводных  крейсерах. И «Казань» называет самым совершенным проектом на российском флоте.

«Сейчас автоматика позволяет выполнять сложнейшие задачи по щелчку пальцев. А раньше надо было привлекать множество специалистов», - поясняет командир АПЛ «Казань» Александр Бекетов.

Ходовой пост получил новую компоновку приборов управления, гидроакустическая система стала в разы эффективнее, а так же инженеры смогли сделать тише и без того тихую подводную лодку. Но главное – многоцелевой крейсер получил новейшую систему вооружения, которая способна поразить дальние цели как на море, так и на земле.

«Казань» находится на вооружении Северного флота с  мая  этого года, но уже выполняла задачи в дальней морской  зоне. А поход в суровых  водах  Арктики показал, что данная АПЛ является на данный момент самым совершенным многоцелевым подводным крейсером в мире.

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